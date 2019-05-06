Премьер-министр ознакомился с учебным процессом Национального политехнического университета Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетил Национальный политехнический университет Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, глава правительства в сопровождении министра образования и науки Араика Арутюняна, министра транспорта, связи и информационных технологий Акопа Аршакяна и ректора университета Востаника Марухяна совершил обход, ознакомился с учебным процессом и созданными условиями.

Сначала главе правительства был представлен процесс организации приема документов абитуриентов, затем премьер-министр побывал в научно-исследовательских лабораториях по роботостроению, связи, управлению, автоматике, встраиваемым системам, точным измерениям, , сбору и измерению данных, где были представлены результаты исследований и программные механизмы.

Никол Пашинян обошел учебно-исследовательский центр воздушной робототехники, где ему была представлена учебная и научная деятельность центра. Глава правительства побывал в учебном центре автоматизированных систем учета и контроля за электроэнергией, в лабораториях распределения электроэнергии высокого и среднего напряжения, атомной энергетики, энергоэффективности, энергосбережения и в Региональном учебном центре ядерной безопасности.

Подводя итоги, премьер-министр отметил: “То, что мы увидели, очень интересно. По сути, это та модель, которую желательно иметь в системе образования. Мы неоднократно говорили на эту тему, что одной из самых актуальных задач нашей вузовской системы является преподача студентам практических знаний. Во многих случаях у нас бывают выпускники, которые имеют определенный уровень теоретических знаний, но имеют проблемы с практическими знаниями и навыками. Это проблема не только для организации жизни личности, но и для экономики страны Например, окончил вуз, пошел куда-то работать, еще два года нужно работать параллельно с обучением, что является проблемой и для работодателя, и для работника. Следовательно, вся наша вузовская система во всех направлениях должна решать эту самую важную проблему, чтобы человек не только после того, как он станет выпускником, но и на определенном этапе обучения был бы готов работать и вовлекаться в работу в качестве специалиста. И то, что мы увидели, в этом плане очень важно”.

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