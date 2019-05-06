В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 27 палестинцев

До 27 возросло число палестинцев, погибших за два дня израильских бомбардировок сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Минувшей ночью стороны прекратили почти двухдневный обмен ударами, унесший жизни четырех израильтян и 25 палестинцев.

Тела двух жителей анклава достали из-под разрушенного здания уже в понедельник, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня.

"Их нашли сотрудники скорой помощи под руинами жилого дома в городе Бейт-Лахии на севере сектора Газа. Итог жертв израильской агрессии - 27 погибших и 145 раненых", - сказал аль-Кидра,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным палестинских властей, за время бомбежек 130 единиц жилья были разрушены полностью, еще 700 - частично.

Израильтяне говорят, что с субботы атаковали 350 целей в анклаве и настаивают, что все они, включая жилые и офисные здания, имели военное назначение. Палестинцы за время последнего раунда боевых действий выпустили 690 ракет и мин по югу Израиля.