WP: в США уже в этом году планируют начать производство мяса, выращенного в лаборатории

Ведущие американские компании, занимающиеся разработкой технологий производства искусственного мяса, рассчитывают уже в нынешнем году представить этот продукт. О подготовке "нового мяса" сообщила газета The Washington Post.

"Мясо из пробирки", несмотря на несколько пугающее название, по сути не будет отличаться от обычного, уверяют его создатели. Разница заключается лишь в том, что вместо разведения сельскохозяйственных животных, которых потом "пускают на мясо", мясной продукт будет сразу выращиваться в лабораторных условиях. Другими словам, прямо на заводе в специальной питательной среде можно будет "вырастить" готовый к употреблению говяжий фарш. Это будут точно такие же, как и в настоящем мясе, мышечные ткани, которые, однако, никогда не являлись частью живого организма. По внешнему виду и на вкус разница тоже заметна не будет, убеждены разработчики. Технология позволит свести всю производственную цепочку к одному лишь этапу - "выращиванию" готового продукта, что фактически сделает ненужным само животноводство, производство сельскохозяйственных кормов, скотобойни и т.д и т.п,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если эта задумка хотя бы частично реализуется, это станет одним из самых значительных технологических прорывов нашего столетия", - убежден Кристофер Гастератос, основатель некоммерческой организации Cellular Agriculture Society ("Общество клеточного сельского хозяйства"), финансирующей исследований в этой области.

О серьезности указанных намерений свидетельствует то, что американские регулирующие ведомства уже в этом году выпустят специальные нормативные документы, определяющие правила изготовления подобной продукции.