В турецкой Анталье в апреле каждый третий турист был из России

Турецкая Анталья в апреле впервые приняла почти миллион иностранных туристов, почти треть из которых - россияне, сообщает АТОР.

"Не ожидали сами", - так турецкие СМИ описывают реакцию анталийских властей, комментирующих итоги апреля на рынке въездного туризма. Курорт посетило 977 500 зарубежных гостей (+38% к аналогичному периоду прошлого года). Это самый большой показатель в апреле за всю историю туризма в Анталье.

Рекордом регион во многом обязан российским туристам: по данным властей, за этот период на курорте отдохнули 304 тысячи наших соотечественников (+52% к апрелю 2018 года). Из Германии прилетели 208 тысяч отдыхающих, а из Голландии - 69 тысяч,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Опираясь на динамику прибытий на старте сезона, власти региона ожидают в этом году 16 миллионов иностранных туристов.

Всего за первые четыре месяца 2019 года в Анталье побывало 1,56 миллиона иностранных туристов (+32% в сравнении с тем же периодом 2018 года).

Российский туропоток в январе-апреле составил 441 тысячу человек (+46,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года). Из Германии прибыло 359 тысяч туристов (+29%).

Напомним, что в 2018 году Анталью посетили 13,64 миллиона зарубежных гостей, среди них 4,8 миллиона россиян.