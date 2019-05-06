Группа защиты Манвела Григоряна собирается вновь обратиться в ЕСПЧ

Команда защиты бывшего депутата Национального собрания РА Манвела Григоряна собирается обратиться в Европейский суд по правам человека на основании процессуальных и материальных нарушений.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Левон Багдасарян.

“Мы считаем исчерпанным правосудие во внутригосударственных инстанциях и в порядке, установленном законом, мы обратимся в ЕСПЧ. Мы приняли решение, что первый судебный акт -избрание ареста в качестве меры пресечения, не будет исчерпан во внутригосударственных инстанциях, поскольку процессуальные и материальные нарушения были слишком вопиющими”, - сказал защитник”.

Защитники Григоряна по части многочисленных заболеваний 12 марта 2019 года обратились в Европейский суд по правам человека, который принял заявление и Манвел Григорян был переведен в гражданскую больницу, где он находится и по сей день.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 235 УК РА - незаконное приобретение боеприпасов и хранение с предварительного согласия других лиц. А также по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА – хищение путем присвоения чужого, доверенного ему имущества в особо крупных размерах, по предварительному сговору с группой лиц.

16 июня Манвел Григорян был арестован, а 19 июня по голосованию депутатов Национального собрания был лишен депутатской неприкосновенности и арестован по решению суда. В ходе нахождения под арестом адвокаты депутата неоднократно заявляли о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни их подзащитного угрожает опасность.

В сообщении СНБ, в частности, говорилось, что принадлежащая Манвелу Григоряну зона отдыха превращена в арсенал оружия, в автопарк десятка ретро и современных автомобилей. Дача Акналича служила генералу также хранилищем предметов гигиены, медикаментов, военной одежды, продуктов питания с пометкой “солдатский паек”. Из писем, прикрепленных к обнаруженным коробкам, адресованным солдатам, было очевидно, что содержимое ящиков отправлялось солдатам на передовую еще в дни Апрельской четырехдневной войны 2016 года.