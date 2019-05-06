Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей

Выплаты семьям погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 предварительно оцениваются, с учетом страховых выплат и выплат от "Аэрофлота", в размере по 5 млн рублей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих после заседания госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций.

"Предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, - в объеме по 5 млн рублей", - сказал он.

По словам министра, выплаты погибшим и пострадавшим будут состоять из трех частей. "По всем… погибшим, пострадавшим будут организованы выплаты, компенсационные выплаты. Выплаты будут организованы из трех источников - во-первых, традиционные по закону выплаты со стороны страховой компании… Второй тип выплат предоставят регионы, сегодня получено подтверждение от Московской области. Погибшим жителям Московской области будут выплачены суммы в объеме 2 млн рублей, пострадавшему от Московской области - 500 тысяч (рублей)", - отметил Дитрих.

"Третий тип выплаты - выплата от авиакомпании. В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" мы рассмотрим предложения по выплате семьям погибших", - сказал глава Минтранса.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек