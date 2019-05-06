В госсекторе Армении около 3 тысяч вакантных мест

В Армении в 5700 исследованных компаниях с 5 и более сотрудниками частного сектора есть 2525 вакантных мест. Число вакансий в государственном секторе - 2989. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

Она отметила, что министерство в основном ведет работу по обеспечению работой неконкурентоспособных граждан.

Коснувшись реализации права детей жить в семье, министр отметила важность не только материального, но и психологического содействия семьям этих детей.

“Мы не говорим просто о выводе детей из детских домов и возвращении их в семьи, без оказания поддержки семье”, -добавила она.

Батоян также отметила, что граждане нуждаются в развитии института социального работника. “Нужда человека должна быть адресованной, и ее сначала должен признать соцработник. Граждане нуждаются в соцработнике, чтобы об их проблемах государство, ведомство узнавали непосредственно, а не через ту или иную структуру”,-сказала министр труда и социальных вопросов.