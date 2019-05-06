Арсен Торосян считает проблему детских травм крайне тревожной

В рамках пятой Глобальной недели дорожной безопасности ООН состоялась пресс-конференция, в которой принял участие министр здравоохранения Арсен Торосян.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, присутствовали также представители Министерства транспорта, связи и информационных технологий, Полиции, общественных организаций и др.

До начала пресс-конференции министр Арсен Торосян и Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп вместе инсценировали ДТП, чтобы показать важность ремней безопасности.

“Дорожно-транспортные происшествия являются причиной номер один преждевременной смерти для жителей Армении в возрасте от 5 до 29 лет”, - сказал Шарп.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении Егор Зайцев подчеркнул, что цель мероприятия - повысить осведомленность о безопасном дорожном движении, а девиз – “Поднимите голос и спасите жизни”.

Арсен Торосян приветствовал участников и подчеркнул, что крайне беспокоит проблема травм детей. Он отметил, что, согласно “Всемирному отчету по профилактике детских травм” детского фонда Организации Объединенных Наций от 2008 года, ежегодно в возрасте до 18 лет почти 830 000 детей умирают в результате непреднамеренных травм. Мероприятия по профилактике травматизма, отведенные системе здравоохранения и осуществляемые Министерством здравоохранения, включают следующие направления: формирование системы эффективного эпидемиологического контроля, информирование населения о факторах риска травматизма, улучшение качества оказания медицинской помощи пострадавшим от травм”, - сказал Арсен Торосян.

Министр подчеркнул, что в этом году благодаря межведомственному сотрудничеству в Армении стало обязательным требование перевозить детей до 7 лет в “карситах”.