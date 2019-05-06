Президент Республики Армения Армен Саркисян принял соучредителей Фонда “Возвращение в Армению”, директора Вардана Марашляна и председателя Совета попечителей Раффи Касарджяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, гости представили президенту Саркисяну деятельность фонда, реализуемые программы и предстоящие задачи. Они подчеркнули, что важнейшим направлением деятельности фонда является репатриация и укрепление связей с Арменией соотечественников из диаспоры.

Президент республики выразил готовность содействовать деятельности фонда, отметив, что он осуществляет важное дело с точки зрения возвращения в Армению проживающих за рубежом наших соотечественников и связи с родиной.

Собеседники коснулись также возможностей реализации совместных программ.