В Нигере не менее 56 человек погибли в результате взрыва бензовоза
Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный портал ActuNiger.
Инцидент произошел в ночь на понедельник, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.
Число жертв взрыва может увеличиться, спасатели продолжают поиски тел погибших, многие их которых сильно обгорели.
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