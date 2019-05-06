Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с пожаром, вспыхнувшим при аварийной посадке самолета в московском аэропорту Шереметьево, ставшим причиной человеческих жертв.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о трагедии, произошедшей 5 мая в московском аэропорту “Шереметьево” во время аварийной посадки самолета.

От имени армянского народа и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку родным и близким погибших, желаю терпения, силы и крепости духа.

Прошу передать всем пострадавшим в результате этой трагедии пожелания скорейшего выздоровления”.