Спортсмены из Армении, Грузии и Ирана проводят в Цахкадзоре региональней сборы по баскетболу на инвалидных колясках

На главной спортивной базе Цахкадзора с 3 по 10 мая проводятся региональные сборы по баскетболу в инвалидных колясках, в котором принимают участие спортсмены из Армении, Грузии и Ирана. На пресс-конференции в зале «Арменпресс» председатель Национального паралимпийского комитета Армении Акоп Абрамян отметил, что в Армении подобные сборы проводятся впервые.

“ В сборах участвует сборная Армении. Завтра состоится товарищеский матч с командами Армении, Ирана и Грузии. Думаю, что реализация подобных инициатив станет серьезным стимулом для развития баскетбола в регионе на инвалидных колясках”, - сказал Акоп Абрамян.

Целью программы является развитие баскетбола на инвалидных колясках в регионе, установление связей между командами Грузии и Ирана по баскетболу на инвалидных колясках для организации в дальнейшем региональных чемпионатов.

Глава иранской делегации, ответственный за спорт в провинции Мазандаран - Наги Махдави отметил важность проведения подобных сборов. Он отметил, что участвуют достаточно сильные спортсмены.

“В команде, приехавшей в Армению, есть игроки Национальной сборной Ирана, Высшей лиги, так что ждем горячей игры. Мы впервые в Армении, хочу подчеркнуть высокую организационную работу, что важно, - сказала Наги Махдави. Он отметил, что это мероприятие является хорошей возможностью для обмена опытом. Иран имеет большой опыт, там паралимпийские виды спорта достаточно развиты.

Опыт Ирана подчеркнул и президент федерации баскетбола Грузии на инвалидных колясках Гиорги Акметели. Он отметил, что отсутствие соревнований очень сильно влияет на развитие команд. Он надеется, что будут созданы возможности для проведения большего количества соревнований, конкуренции друг с другом.

По словам Акопа Абрамяна, несмотря на скудные средства, на протяжении многих лет для развития паралимпийского спорта в Армении, проводилась значительная работа. В любом случае, еще многое предстоит сделать, поскольку многие нерешенные проблемы продолжают оставаться в повестке.

“Конечно, главной проблемой развития параолимпийского спорта является нехватка финансирования. Например, сейчас мы организовали региональные сборы, однако не можем найти в Ереване гостиницу, приспособленную для нужд людей с ограниченными возможностями, где сможем разместить спортсменов с ограниченными возможностями”, - сказал он.

Георгий Акметели в качестве проблемы указал на отношение общества. Несмотря на то что, за последние годы заметны изменения, стереотипы продолжают оставаться препятствием.