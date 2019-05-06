Состояние раненого в Арцахе военнослужащего пока остается крайне тяжелым. Он находится в Ереване
Состояние раненого в Арцахе военнослужащего Аганика Зорогляна продолжает оставаться крайне тяжелым. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
На наш вопрос, ожидается ли операция военнослужащего в ближайшее время, Арцрун Ованнисян ответил, что все станет ясно, когда ситуация стабилизируется.
4 мая, около 16:05, на оборонительном участке одной из воинских частей МО Республики Арцах, дислоцированной в юго-восточном направлении, выстрелом противника был ранен военнослужащий срочной службы Аганик Гарникович Зороглян 1998 г.р.
Военнослужащий срочной службы Армии обороны Аганик Зороглян был перевезен в Ереван в военный госпиталь Мурацан.
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