Зеленский вышел из бизнеса, заявил его бизнес-партнер

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса, его долю ему вернут по истечении пятилетнего срока президентства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

Ранее Зеленский заявлял, что до парламентских выборов, которые должны пройти осенью, хочет выйти из своего бизнеса. По его словам, он идет в президенты на пять лет.

"Он вышел (из бизнеса – ред.). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Шефиру – ред.), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир в интервью интернет-изданию "theБабель", опубликованному в понедельник.