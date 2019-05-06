Судья по делу Роберта Кочаряна и других чиновников заявил о самоотводе

Судья по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна Вардан Григорян заявил о самоотводе.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления протокола и по связям с общественностью судебного департамента Армении Арман Хачатрян.

“Да, судья заявил о самоотводе. В настоящее время дело передано в офис суда, чтобы по электронной системе, по принципу случайности передать его другому судье. По каким причинам он заявил о самоотводе, я не в курсе, не владею достаточной информацией”, - отметил Хачатрян.

Один из защитников Роберта Кочаряна Ованнес Худоян отметил, что они пока не получили эти решение, узнали об этом из СМИ. Адвокат подчеркнул, что Григорян не имел права заявлять о самоотводе без решения вопроса о мерах пресечения для обвиняемых, а вопрос меры пресечения судья не мог решить без участия сторон.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млн драмов, а Роберт Кочарян арестован. Адвокаты Роберта Кочаряна обжаловали решение об аресте.