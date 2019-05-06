Делегация Китая посетит США для переговоров, несмотря на планы Трампа повысить пошлины

Китайская делегация в ближайшее время посетит Вашингтон для проведения очередного раунда торгово-экономических переговоров, даже несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на широкий перечень товаров Китая с 10 до 25%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Я знаю, что весь мир обратил внимание на то, что происходит. Мы также понимаем, какая складывается ситуация, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Китайская делегация готовится к следующему раунду переговоров".

По словам дипломата, Пекин занимает по вопросу торгово-экономических противоречий с Вашингтоном однозначную и четко обозначенную позицию. "К настоящему моменту мы провели уже 10 раундов консультаций и надеемся на урегулирование этого вопроса совместными усилиями, поскольку это выгодно как Китаю и США, так и всему миру", - подытожил Гэн Шуан.