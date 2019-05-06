Из сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 извлекли тела 41 погибшего

Тела 41 погибшего извлечены из сгоревшего в Шереметьево SSJ-100, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"По состоянию на сегодняшнее утро, Следственным комитетом было извлечено 41 тело погибших", - сказал Дитрих.

На данный момент известно о 33 выживших пассажирах после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих после заседания госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас с вами 33 выживших пассажира… 27 из них осмотрено врачами не нуждаются в лечении в больнице. Шестеро сейчас находится в больнице.