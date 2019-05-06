Книга “Мамин дневник ” даст ответы на многие вопросы, волнующие молодых пар

Книга психолога - консультанта Мери Сарикянц “Мамин дневник” поможет молодым парам преодолеть проблемы, возникающие между парами после рождения ребенка, разделить новые обязанности, стать семьей, и продолжать оставаться женой и мужем, сохранять и развивать любовь.

Как передает «Арменпресс», автор представит книгу на семинаре-встрече “И опять на седьмом небе”, который состоится 25 мая в гостинице “Ibis” в Ереване.

Докладчики семинара - известные, имеющие опыт, знающие и квалифицированные специалисты в своей сфере.

Лицензированный специалист, консультант сна ребенка - Астхик Надирян расскажет на семинаре о том, с какими проблемами сталкиваются родители после рождения детей, как правильно организовать сон детей дошкольного возраста, что такое гигиена сна и как сформировать в семье культуру здорового сна.

Ануш Арутюнян, которая является известным в Армении молодым адвокатом, коснется прав женщин на рабочем месте и во время отпуска по беременности и родам.

Часть выручки от семинара будет направлена на программу благотворительного фонда “Focus on children now”, которая окажет помощь детскому саду села Коти Тавуша.