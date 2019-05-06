В службе принудительного исполнения состоялось очередное ежемесячное совещание

Главный принудительный исполнитель РА, полковник юстиции Акоп Акопян провел очередное ежемесячное рабочее совещание с участием руководящего состава Службы принудительного исполнения.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе принудительного исполнения судебных актов Армении, в соответствии с установленной повесткой дня были представлены отчетные доклады о выполненных в апреле работах, поручениях, а также о взыскании сумм со стороны отделов, о прекращении и окончаниях исполнительных производств.

В апреле по исполнительным производствам имущественного и неимущественного характера было восстановлено 2 392 953 183 драмов. Возбуждено и возобновлено 95 988 исполнительных производств, прекращено и завершено 100 860 исполнительных производств.

В ходе совещания главному принудительному исполнителю РА была представлена также статистика полученных в прошлом месяце писем, заявлений, звонков по горячей линии и числа граждан, посетивших офис быстрого обслуживания. В частности, было представлено, что в течение апреля от физических и юридических лиц было получено 12 912 заявлений и писем. За тот же период были дан ход 23 жалобам, адресованным главному принудительному исполнителю РА, а по горячей линии служба получила и дала ход 36 звонков – жалобам. Офис быстрого обслуживания, расположенный на первом этаже административного здания службы, посетили и были обслужены 6603 гражданина.

Было также доложено о ходе выполнения поручений, данных во время предыдущего совещания в расширенном составе.

Главный принудительный исполнитель РА, подводя итоги совещания, дал руководящему персоналу службы поручения, связанные с выполнением предстоящих работ.