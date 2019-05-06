Пианист Иво Погорелич выступит с концертной программой в Ереване

В рамках 20-го Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” 13 мая в концертном зале Арама Хачатуряна впервые в Ереване выступит легендарный пианист Иво Погорелич.

Как передает «Арменпресс», Погорелич исполнит известные и любимые произведения.

Еще двадцатилетнего Иво пианистка Марта Аргерих назвала гением, концерты которого впоследствии стали культовыми и сенсационными.

Погорелич играл с оркестрами Вены, Берлина, Бостона, Чикаго, Лондона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Цюриха, Тонхале, Консергебау. 14 записанных им дисков остаются в первых строках каталогов, имея наибольшее количество слушателей.

Известны благотворительные инициативы Погорелича по оказанию поддержки молодым музыкантам. С его именем связаны фестивали в Германии и США в Карнеги-Холле и Манхэттене в Нью-Йорке, а конкурс “Иво Погорелич” в Пасадене во благо новых талантов установил беспрецедентную премию в размере 100 000 долларов.

Иво Погорелич - первый классический исполнитель, которому в 1988 году выпала честь получить звание Посла доброй воли ЮНЕСКО.

2019 год - юбилейный для пианиста. Он отмечает 60-летие со дня рождения и 40-летие творческой деятельности.

Юбилейные туры пройдут в Европе, Северной и Южной Америке, на Дальнем Востоке. Государственный телеканал Японии снимает полнометражный документальный фильм, посвященный жизни и деятельности артиста.