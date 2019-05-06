Артак Зейналян и замгоссекретаря США обсудили возможности сотрудничества в борьбе с коррупцией

Министр юстиции Республики Армения Артак Зейналян принял делегацию, возглавляемую заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джорджем Эндрюсом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, Зейналян высоко оценил армяно-американское сотрудничество и отметил, что есть большой потенциал для развития взаимодействия по всем направлениям. По словам министра, Армения спешит материализовать ресурс легитимности путем превращения его в ощутимые реформы, и на этом пути любая поддержка дружественных стран будет полезна для Армении.

Заместитель помощника госсекретаря США выразил готовность своей страны содействовать правительству Армении в вопросе достижения прогресса в приоритетных направлениях и обсудил с министром, какую важную роль может иметь Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству в вопросе содействия усилиям министерства по борьбе с коррупцией и реформам в судебной системе, которые являются частью широкомасштабных усилий по укреплению верховенства закона в Армении, правам человека и экономическому развитию.

В ходе встречи стороны обратились к разработке программ в сфере уголовного правосудия и возможностям углубления сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.