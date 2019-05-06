Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о росте пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары. Согласно данным с сайтов бирж Шанхая и Шэньчжэня, основные индексы этих площадок обрушились более чем на 5% и 7% соответственно, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал на 5,58%, до 2906,46 пунктов, что стало худшим показателем с февраля 2016 года. Объединяющий данные о торговле акциями класса "А" 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний индекс SSE-50 снизился на 4,76%. Все основные сводные индексы по всем ключевым "голубым фишкам" по итогам торгового дня оказались в негативной зоне. Самые большие потери зафиксированы по таким направлениям, как телекоммуникационные (9,81%) и информационные (8,26%) технологии, свыше 6% падения продемонстрировал промышленный индекс.

Спад затронул и торги на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор Shenzhen Component по итогам дня снизился на 7,56%, до 8943,52 пунктов. Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, к концу торгов ушел в минус на 5,84%.