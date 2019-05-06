Зограб Мнацаканян принимает участие в пленарной встрече стран-членов Восточного партнерства и партнеров ЕС

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в Братиславе принимает участие в пленарной встрече Вышеградской четверки, стран-членов Восточного партнерства и партнеров ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.