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Зограб Мнацаканян принимает участие в пленарной встрече стран-членов Восточного партнерства и партнеров ЕС


Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в Братиславе принимает участие в пленарной встрече Вышеградской четверки, стран-членов Восточного партнерства и партнеров ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.




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