В Сирию из Иордании и Ливана вернулись свыше 1,3 тысячи беженцев

Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 354 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 365 человек (женщин – 110, детей – 186), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 989 человек (женщин – 297, детей – 504)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 33 сирийца.