Генеральный секретарь Министерства труда и социальных вопросов Армении освобожден от должности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артак Григорян освобожден от должности генерального секретаря Министерства труда и социальных вопросов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт правительства Армении: e-gov. аm

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 и п. 1 ч. 1 ст. 37 Закона РА “О гражданской службе, Артак Григорян освобожден от должности генерального секретаря Министерства труда и социальных вопросов”, - говорится в тексте решения.