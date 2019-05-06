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Генеральный секретарь Министерства труда и социальных вопросов Армении освобожден от должности


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артак Григорян освобожден от должности генерального секретаря Министерства труда и социальных вопросов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт правительства Армении: e-gov. аm

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 и п. 1 ч. 1 ст. 37 Закона РА “О гражданской службе, Артак Григорян освобожден от должности генерального секретаря Министерства труда и социальных вопросов”, - говорится в тексте решения.




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