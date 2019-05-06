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ВВС США лазером сбили ракету в воздухе


Американские ВВС успешно протестировали прототип лазерного оружия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал The Drive.

На испытаниях, проходивших 23 апреля на полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико, установка сбила несколько ракет воздушного старта.

Разработкой лазерного оружия занимается компания Lockheed Martin. Предполагается, что комплекс будет обеспечивать безопасность истребителей ВВС США и других самолетов, перехватывать ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".

Военные планируют принять систему на вооружение во второй половине 2020-х годов.

 

 




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