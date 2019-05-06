Девять человек госпитализированы после авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" по состоянию на 10 утра понедельника. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Там отметили, что двое пострадавших в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди них один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести.

Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.

"Аэрофлот" опубликовал список из 33 выживших пассажиров, судьба еще четверых остается неизвестной.

Среди погибших 26 человек - жители Мурманской области, сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

По словам Чибиса, двое погибших детей также из Мурманской области. Кроме того, в числе жертв катастрофы двое сотрудников правительства Мурманской области - министерства внутренней политики и массовых коммуникаций и министерства юстиции.

Позже стало известно, что среди погибших также четверо москвичей и один житель Тамбовской области.