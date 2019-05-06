В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил советник Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус.

По словам Геруса, совпадение даты инаугурации с днем памяти жертв политических репрессий, о недопустимости которого заявляли директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович и ряд политиков, не помешает ее организации.

В минувшую субботу Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Зеленский отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день избранный президент после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию после 27 мая, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.