Министерство, в случае организации мероприятий по химической обработке, призывает не менее чем за 5 дней уведомлять пчеловодческие хозяйства

Министерство сельского хозяйства РА призывает муниципалитеты и садоводов в случае организации мероприятий по химической борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур, вредителями и сорняками, как минимум за 5 дней уведомлять действующие в общине пчеловодческие хозяйства.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.