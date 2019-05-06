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Министерство, в случае организации мероприятий по химической обработке, призывает не менее чем за 5 дней уведомлять пчеловодческие хозяйства


Министерство сельского хозяйства РА призывает муниципалитеты и садоводов в случае организации мероприятий по химической борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур, вредителями и сорняками, как минимум за 5 дней уведомлять действующие в общине пчеловодческие хозяйства.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.




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