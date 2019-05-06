Арсен Джулфалакян отрицает слухи об избиении им и его отцом Сергея Мхитаряна

Депутат парламентской фракции “Мой шаг”, серебряный призер Олимпийских игр, борец греко-римского стиля Арсен Джулфалакян отрицает слухи об избиении им и его отцом - Левоном Джулфалакяном гражданина Сергея Мхитаряна. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Никакой драки и физического насилия с моей стороны и, конечно, со стороны Левона Джулфалакяна не было. Сергей Мхитарян вместе с нами является совладельцем кафе, и вчера мы встречались для обсуждения практических вопросов. Встреча была более напряженной, чем обычно. В ходе беседы он почувствовал себя плохо (позже медсестра сказала, что было высокое давление), мы вызвали скорую помощь и доставили его в больницу.

В дальнейшем, узнав о сделанном им заявлении, мы добровольно пошли в полицию, чтобы выяснить, чем было обусловлено подобное поведение и для чего все это делается.

Повторяю, с моей стороны никакого удара Сергею не было нанесено, о Левоне Джулфалакяне излишне даже говорить. Те, кто хоть немного знакомы со мной, знают, что я против насилия”, - написал Джулфалакян.

Согласно заявлению Сергея Мхитаряна, Арсен и Левон Джулфалакяны 5 мая нанесли ему удары руками и ногами. По решению следователя назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту готовятся материалы.