Поощрять работу и образование: обсуждается проект компенсации платы за обучение работающих студентов подоходным налогом

Поощрять работу и образование - на эту цель направлен законодательный проект о компенсации платы за обучение работающих студентов подоходным налогом. Он уже неделю находится в обращении, его авторами являются депутат от фракции “Мой шаг” Сисак Габриелян и руководитель той же фракции Лилит Макунц. На пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс» Сисак Габриелян отметил, что если студенты могут работать параллельно с учебой, то будет правильно, чтобы государство сделало поощрительный шаг.

“Помимо поддержки студентам, разрешается еще одна проблема. Если работники хотят получить дополнительное образование, то, пользуясь возможностью компенсации платы за обучение подоходным налогом, могут получить вторую специальность”,-сказал Сисак Габриелян.

Эта возможность будет применена в случае бакалавриата или магистратуры, пока неясно, заинтересованные стороны представят свои предложения. В частности, некоторые эксперты отмечают, что применение этой возможности в случае бакалавриата может повлиять на посещаемость учебного процесса. То есть студенты будут стремиться работать больше, чем посещать занятия. Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц отметила, что в настоящее время обсуждаются все предложения и опасения.

“Мы придаем большое значение общественному обсуждению и полученным предложениям. Да, есть некоторые опасения, и мы, учитывая их, пересматриваем проект. Было интересно и недовольство работодателей. Я предполагаю, что это связано с приведением студентов как рабочей силы на законное поле. Мы невольно оказались в ситуации, когда это разрешает и другую проблему - работающие студенты приводятся в законное поле”, - сказала Лилит Макунц. Она сообщила, что готовы претворять процесс и поэтапно. Так как в случае с магистратурой учебный процесс более гибкий, на этом уровне легче перейти к этой инициативе. Кстати, планируется сделать так, чтобы созданными возможностями воспользовались бы и работающие по гражданскому договору.

Руководитель фракции “Мой шаг” подчеркнула, что образование является для них приоритетной сферой, и основа их политики заключается в следующем: с одной стороны, поощрять развитие личности, повышение профессиональных качеств, и в то же время, обязывать государство предоставлять определенные гарантии и помощь, в данном случае - студентам.

Авторы проекта планируют, что после 20 мая он будет обсужден на заседании правительства, в июне уже будет в парламенте. Они намерены сделать так, чтобы до сентября - начала учебного года, проект уже был принят.