4 лицам за совершение служебных подлогов при распределении квартир бездомным гражданам и демонтаже домиков предъявлены обвинения

По материалам, подготовленным на основании заявления директора Фонда “Гюмри без домиков”, 29 января 2019 года в прокуратуре Ширакской области РА было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 308 и 314 УК РА по факту предполагаемых злоупотреблений со стороны соответствующих сотрудников государственных органов, распределявших квартиры бездомным гражданам Ширакской области.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры РА, в ходе досудебного производства по уголовному делу выяснилось, что после землетрясения 1988 г. были допущены предполагаемые злоупотребления при распределении квартир жителям, состоящим на учете в качестве бездомных. В частности, вместо одной разрушенной квартиры различным семьям было предоставлено по несколько квартир. Кроме того, временные жилища граждан, получивших квартиры, после предоставления квартир, не были демонтированы, хотя в 2011 и 2013 годах должностными лицами были составлены ложные акты об освобождении территорий, согласно которым эти домики демонтированы.

Также были получены данные о том, что в нескольких разрушенных квартирах некоторых зданий по разным адресам были прописаны по 5 - 6 граждан, в результате чего в 1990 - 1992 гг. за квартиры по разным адресам в городе Гюмри получили разные квартиры.

Выяснилось также, что на соответствующих территориях были домики, которые, согласно составленным соответствующими комиссиями ложным актам об освобождении территорий и демонтаже домиков, должны были быть демонтированы.

По совокупности достаточных доказательств, добытых в ходе предварительного следствия по уголовному делу в связи с совершением общественно опасных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 314 Уголовного кодекса РА, 3 мая 2019 года 4 должностным лицам, бывшим в разные годы членами постоянной комиссии, подтверждающей факт демонтажа домиков и освобождения территорий общины Гюмри были предъявлены обвинения.

Занимающему с 2009 года должность начальника отдела жилищной деятельности и деятельности инфраструктур управления градостроительства областной администрации Ширака – Т. Х (три эпизода),

с 12 октября 2012 года по 21 декабря 2016 года занимающему должность начальника отдела учета и управления общинным имуществом аппарата Гюмрийского муниципалитета - А. Д. (один эпизод),

с 2 августа 2010 г. по 15-го ноября 2013 года занимающему должность специалиста отдела учета и управления общинным имуществом аппарата мэрии Гюмри – Л. Х. (три эпизода),

С 2002 года до 2017 года специалисту отдела учета и управления общинным имуществом аппарата Гюмрийского муниципалитета - А.С.в (три эпизода).

Обвинения предъявлены за то, что являясь должностными лицами, в качестве членов постоянной комиссии, подтверждающей факт демонтажа домиков в Гюмри и освобождения территорий, из личных побуждений и исходя из иных групповых интересов, в марте и июне 2011 г., в январе 2013 г., по предварительному сговору, в акты об освобождении территорий, являющихся официальными документами, вводили заведомо ложную информацию, составляли фальшивые документы, вводили их в обращение и передавали в Министерство градостроительства РА.

В качестве меры пресечения в отношении обвиняемых избрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.