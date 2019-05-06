Государство предоставит детям, ставшим жертвами трафикинга, единовременную помощь в размере 250 тысяч драмов

Армения предоставит единовременную финансовую помощь в размере 150 тысяч драмов лицам, подвергшимся семейному насилию, детям, ставшим жертвами трафикинга, помощь в размере 250 тысяч драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян, подводя итоги 100 дней работы.

По ее словам, решением правительства “Об оформлении кредитных обязательств репрессированных как государственной поддержки” 303 репрессированным лицам и их наследникам первой очереди будут прощены кредиты на льготных условиях на сумму около 1 млрд 300 млн драмов. “За отчетный период лицам с инвалидностью предоставление всех средств осуществлялось посредством сертификатов. Всего предоставлено 2891 устройство”,-отметила она.

Следующим важным достижением, по словам министра, являются изменения в законе РА “О государственных пенсиях”, в результате которых 21 тыс. пенсионеров был повышен размер минимальной пенсии до 25 тыс. 500 драмов.

” Повысились также размеры пособий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, в результате чего 63 тыс. бенефициаров с 1 января 2019 года выплачиваются пособия в размере 25 тыс. 500 драмов”, - добавила Батоян.