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Гагик Царукян ответил на письмо Арарата Мирзояна


Руководитель парламентской фракции “Процветающая Армения”, председатель партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян отреагировал на призыв председателя НС РА Арарата Мирзояна представить исчерпывающее публичное разъяснение о своем занятии предпринимательской деятельностью. «Арменпресс» представляет текст ответа Гагика Царукяна полностью:

“Уважаемый господин Мирзоян!

На днях Вы в своем письме выразили обеспокоенность по поводу поднятого в последние дни вопроса о якобы моей предпринимательской деятельности. Я надеюсь, что представленные факты полностью оправдают все озвученные ранее сомнения и опасения. Во-первых, констатирую, что установление требований несовместимости депутатского мандата не является самоцелью. Подобные требования больше всего преследуют цель оградить депутата от нагрузки по другим вопросам. В свою очередь, требование депутата о запрете на занятие предпринимательской деятельностью направлено на то, чтобы статус депутата не был использован во благо экономических интересов депутата. Требования к несовместимости на примере многих стран предусмотрело также и законодательство РА. Учитывая, что поднятый вопрос касается нарушения требования не заниматься предпринимательской деятельностью, я по этому поводу представляю следующие факты.”

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