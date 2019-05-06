Избирком Северной Македонии сообщил о победе Пендаровски на выборах

Кандидат от правящего Социал-Демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски побеждает на выборах президента Северной Македонии, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).

Выборы главы государства проходили в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). По данным ГИК, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 512 участках. В субботу прошло досрочное волеизъявление в диппредставительствах Северной Македонии за рубежом, тюрьмах и больницах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Премьер и лидер правящего СДСМ Зоран Заев уже назвал Пендаровски новым президентом и начал праздновать вместе с однопартийцами. Тот также провозгласил свою победу и подтвердил курс на скорейшее вступление в НАТО и начало переговоров о членстве в ЕС.

"Проголосовали 46,64% избирателей или 816,6 тысяч человек. Кандидат Гордана Силяновска-Давкова получила 363,9 тысяч голосов, а Стево Пендаровски – 423,3 тысяч или 51,83% поддержки проголосовавших… Могу сказать, что у нас были хорошие кандидаты, которые вели себя корректно", - заявил на брифинге председатель избиркома страны Оливер Деркоски.

По его словам, волеизъявление прошло без серьезных нарушений, официальные результаты будут объявлены в понедельник.