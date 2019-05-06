Оба "черных ящика" с борта самолета, который накануне загорелся в ходе аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, обнаружены. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Оба ящика обнаружены. Их состояние подлежит уточнению. Подлежат ли они расшифровке, будет понятно после их вскрытия", - сказал собеседник агентства.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск, на его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В Следственном комитете подтвердили гибель 41 человека, в том числе двоих детей. По данным Минздрава, несколько человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").