WSJ узнала о возможной отмене Китаем очередного раунда консультаций с США

Возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что с пятницы вводит новые пошлины на китайские товары. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.

Трамп заявил, что с пятницы также хочет "в ближайшее время" наложить пошлины на ранее не облагавшуюся сборами китайскую продукцию стоимостью 325 млрд долларов.

Газета обращает внимание, что Трамп объявил об этом накануне визита в Вашингтон представительной китайской торговой делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Издание, ссылаясь на собственные информированные источники, отмечает, что после объявления о новых тарифах визит может не состояться в назначенные сроки - 8 мая.

Причиной введения новых пошлин может быть то, что Трамп считает, что китайская сторона пытается внести изменения в практически готовое соглашение.