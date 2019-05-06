Пресс-секретарь министра образования и науки Армении написала написала заявление об освобождении

Пресс-секретарь министра образования и науки Армении, Лусине Маркарян написала написала заявление об освобождении с работы.

Как передает «Арменпресс», об этом Маркарян сообщила на своей странице в Facebook.

“Сегодня мой последний рабочий день в Министерстве образования и науки РА. В течение трех лет службы на посту пресс-секретаря Министерства образования и науки я всегда пыталась использовать свои профессиональные и личные способности для установления более доступной и эффективной связи между государственной структурой и СМИ, обоснованного отклика на неотложные вопросы.

Выражаю особую благодарность своим журналистским коллегам за эффективное сотрудничество, и взаимопонимание. Вне зависимости от рабочих и профессиональные проблем, нам удалось сохранить теплые человеческие отношения.

Спасибо всем сотрудникам Министерства образования и науки РА, которые с честью несут высокое звание государственного служащего и, будучи профессионалами сферы, иногда под бременем текущих работ не успевают превратить свою созидательную мысль в практическую.

Мое преклонение перед учителями, директорами очагов образования, преподавателями, преданными служителями сферы образования, которые, независимо от вектора реформ, всегда служат ответственному и почетному делу воспитания молодого поколения”, - написала Маргарян.

Лусине Маргарян на посту пресс-секретарея Министерства образования и науки Армении с 1 марта 2016 года.