Участок дороги от города Туманян до перекрестка Одзуна будет временно закрыт для движения транспорта

На межгосударственной дороге Ванадзор – Алаверди - граница Грузии (М6) сегодня, 6 мая, будут проведены взрывные работы, из-за чего сегодня, с 12:00 до 18:00, дорога от города Туманян до перекрестка Одзуна будет закрыта для движения транспорта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в это время водителям предлагается объезжать участок дороги М6 по дороге – Одзун – Айгеат – Ягдан – Степанаван - Ванадзор.

Взрывные работы проводятся в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор – Алаверди - граница Грузии (М6).

Министерство участникам дорожного движения за причиненные неудобства приносит извинения.