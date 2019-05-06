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В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек


По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник телеканал Geo TV.

По предварительным данным, автобус вез пассажиров из Лахора в Равалпинди, когда в нем произошло замыкание проводки. Всего в транспортном средстве находились 16 человек, четверым из них удалось выпрыгнуть из горящего автобуса на ходу. Пострадавшие доставлены в медучреждения, их жизням ничего не угрожает, отмечает телеканал.

Полиция ведет расследование случившегося.

 

 

 




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