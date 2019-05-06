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В УИУ “Севан” при личном обыске фельдшера учреждения обнаружены 3 таблетки


Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения “Севан” и уголовно-исполнительной службы при реализации оперативных данных 5 мая в 09: 00 часов, при личном обыске прапорщика юстиции К. М., фельдшера учреждения, обнаружили овальные, белые таблетки с надписью "B 8" весом 1,1 грамма. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Армении.

Обнаруженное направлено на судебно-химическую экспертизу. По данному факту готовятся материалы.




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