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Ворота резиденции президента Армении будут дольше открыты для посетителей


Ворота резиденции президента Армении будут дольше открыты для посетителей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, с 1 мая изменены часы входа и выхода граждан на территорию, прилегающую к административному зданию резиденции президента Армении.

Отныне ворота резиденции президента будут открыты для общественности в рабочие дни, а также в субботу с 18:00 до 22:00, а по воскресеньям - с 12:00 до 22: 00. В это время посетители могут свободно входить на территорию административного здания резиденции и в прилегающий к ней сад.

Смена почетного караула, которая сопровождается торжественной церемонией, останется неизменной,  по субботам будет проходить в 18: 00, 19: 00 и 20: 00,  по воскресеньям - в 12:00, 13:00 и 14:00.




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