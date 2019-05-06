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США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра


Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены объявленными Турцией намерениями начать морские буровые работы в районе, который Республика Кипр объявила своей исключительной экономической зоной. Этот шаг носит весьма провокационный характер и чреват ростом напряженности в регионе. Мы настоятельно призываем турецкие власти прекратить эти операции и призываем все стороны проявлять сдержанность", - говорится в заявлении ведомства.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих", которое с 4 утра субботы находится в ИЭЗ Кипра.

 




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