Дороги на территории Армении проходимы. На 139 км автотрассы Ереван - Мегри ведутся строительные работы

Министерство ЧС Армении сообщает, что 6-го мая по положению на 08:30 часов в республике все автодороги проходимы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.