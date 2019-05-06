Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Дороги на территории Армении проходимы. На 139 км автотрассы Ереван - Мегри ведутся строительные работы


Министерство ЧС Армении сообщает, что 6-го мая по положению на 08:30 часов в республике все автодороги проходимы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.




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