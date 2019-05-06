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США направят авианосную группу в качестве "сигнала" для Ирана


США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"В ответ на ряд нарастающих тревожных признаков и предупреждений Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США "Авраам Линкольн" и оперативную группу бомбардировщиков в регионе Центрального командования США (на Ближнем Востоке – ред.), чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой", - говорится в распространенном заявлении Болтона.

 




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