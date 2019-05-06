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Reuters: Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа


Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли в понедельник соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30 [время совпадает с московским]", - приводит агентство слова чиновника.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 690 ракет, 240 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

 




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