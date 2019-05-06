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Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия международного первенства по самбо в Степанакерте


5 мая в Степанакерте президент республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия Международного юношеского первенства по самбо “Кубок Победы”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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