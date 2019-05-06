Посольство Армении в РФ проверяет наличие армян и граждан Армении на борту самолета, совершавшего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Посольство Армении в России проверяет наличие граждан Армении и армян на борту самолета, следовавшего рейсом Мурманск-Москва, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту “Шереметьево”.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице посольства Армении в РФ в Facebook.

5 мая в московском аэропорту “Шереметьево” совершил аварийную посадку самолет авиакомпании “Аэрофлот”. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, после 28 минут полета вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. Из-за плохих погодных условий пилоты смогли посадить самолет только со второй попытки. При посадке подломились стойки самолета и загорелись двигатели. На борту самолета находились 78 человек, 37 из которых спасены. 41 человек погиб.

Компания “Аэрофлот” опубликовала список спасенных лиц.