Предстоящие на 6 мая события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Исполняется 100 дней со дня вступления в должность министра труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян. Сегодня, 6 мая, министр встретится с журналистами и представит работу, проделанную за указанный период.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА комплектуется. Сегодня, в торжественной обстановке министерство получит 14 пожарных машин, 3 автолестницы и 1 автомобиль-диспетчер. На церемонии будут присутствовать министр Феликс Цолакян и Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении господин Джун Ямада.

ЗАО “Айпост” погасит и выпустит в обращение марку, посвященную теме “Пожарники”.

Введен в обращение законодательный проект о компенсации платы за обучение работающих студентов подоходным налогом. На пресс-конференции руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, депутат от фракции “Мой шаг” Сисак Габриелян представят подробности.

В Цахкадзоре проходит региональные сборы по баскетболу в инвалидных колясках. Участвуют спортсмены из Армении, Грузии, Ирана. На встрече с журналистами организаторы представят предстоящие планы.

Стартует пятая глобальная неделя дорожной безопасности ООН. Велосипедные флеш-мобы, семинары с подростками, молодежью и школьниками и т.д. Мероприятия, предусмотренные в рамках Недели, направлены на повышение информированности общества о правилах дорожного движения.

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