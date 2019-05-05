При пожаре на самолете в Шереметьево погибли 13 человек

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

В Шереметьево рассказали, что самолет взлетел в 18:02, а аварийно сел в 18:30. Спустя две минуты после этого начался пожар.

Пассажиры покидали самолет по надувному трапу. Судно из-за пожара выгорело полностью.

СК возбудил уголовное дело по статье УК России "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".